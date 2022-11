Roma: stretta su movida e sicurezza stradale, più controlli a tappeto in zone sensibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La fase di prevenzione e sicurezza stradale - aggiunge la nota - vedrà anche l'utilizzo di autovelox di ultima generazione sul Lungotevere, gestiti dalla Polizia locale, e su tre arterie a rischio come corso di Francia, via Appia Nuova, e via Cristoforo Colombo, a cura dell'Arma dei carabinieri. Già da venerdì, sulle strade della Capitale arriveranno decine di pattuglie in più che impiegheranno fino a 130 agenti. Questo ambito di pattugliamento sarà affidato alla Polizia locale di Roma Capitale che utilizzerà i test cosiddetti "precursori": si tratta di un dispositivo capace di percepire se chi è alla guida ha esagerato con l'alcol o utilizzato droghe. In caso di test positivo al primo screening si effettua il controllo più efficace con etilometri e narcotest da effettuare sul posto. La sperimentazione sarà capillare in tutta la città, con maggiore incidenza a ridosso di quartieri legati alla movida notturna. Infine, l'attenzione del Comitato è stata rivolta al tema dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura, anche in considerazione del particolare contesto economico attuale. Il Perfetto di Roma ha quindi convocato per il giorno 22 novembre, alle ore 16:00 l'Osservatorio provinciale antiusura al quale prenderà parte - conclude la nota - anche il commissario straordinario del governo antiracket e antiusura, prefetto Maria Grazia Niccolò. (Com)