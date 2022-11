Tim: Cda approva informativa finanziaria al 30 settembre, ricavi servizi ed Ebitda in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi da servizi a livello di gruppo di Tim sono in crescita dello 0,5 per cento nei primi nove mesi a 10,8 miliardi di euro e del 3,0 per cento su base annua a 3,7 miliardi di euro nel terzo trimestre. L’Ebitda organico di gruppo è pari a 4,5 miliardi di euro nei nove mesi, con un trend in miglioramento nel terzo trimestre. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2022. Ulteriore accelerazione di Tim Brasil con ricavi da servizi ed Ebitda in crescita rispettivamente del 18,4 per cento e del 16,2 per cento nei nove mesi e del 24,7 per cento e 24,5 per cento nel terzo trimestre. È stato raggiunto il 90 per cento del target di contenimento dei costi per l’intero 2022. Si registra una solida posizione di liquidità: incassati nel trimestre 1,3 miliardi di euro dalla cessione della quota indiretta in Inwit e 2 miliardi di euro del finanziamento garantito da Sace. L’indebitamento finanziario netto After Lease è pari a 20,1 miliardi di euro dopo l’esborso di 1,7 miliardi di euro per il pagamento dell’ultima tranche dello spettro 5G in Italia. (Rin)