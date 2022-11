Marche: De Poli, su alluvione governo accoglie nostra richiesta e dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime indiscrezioni di stampa "apprendiamo la disponibilità del governo a inserire le misure di sostegno necessarie per famiglie e imprese e i relativi finanziamenti in legge di Bilancio. E' questa una risposta positiva che accoglie la richiesta che, a settembre scorso, rivolsi all'esecutivo di dare risposte urgenti al territorio marchigiano, drammaticamente colpito dall'alluvione il 15 settembre e oggi da una serie di scosse di terremoto. Le comunità nei territori chiedono risposte. Ringraziamo il sottosegretario Alfredo Mantovano per il lavoro svolto e l'impegno assunto". Lo afferma il senatore Antonio De Poli, commentando l'incontro avvenuto oggi a Roma tra la regione Marche e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.(Rin)