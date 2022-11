Ucraina: Stoltenberg, Putin ha commesso errori enormi con decisione di invadere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha commesso "diversi enormi errori quando ha invaso l'Ucraina, errori strategici". Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi in visita a Londra. Il Cremlino "non doveva sottovalutare gli ucraini, il loro coraggio, il loro impegno a combattere e proteggere il proprio Paese". "L'altro errore che ha commesso è stato sottovalutare gli alleati della Nato, i partner, nella nostra capacità di sostenere l'Ucraina. E ciò che abbiamo visto è che gli alleati e i partner della Nato hanno fornito supporto senza precedenti all'Ucraina", ha rilevato il segretario generale. "Certo, ci sono sempre alcune voci che hanno un'opinione diversa" sul sostegno a Kiev, e questo è sempre il caso delle società democratiche, ma la maggioranza generale, il chiaro messaggio degli alleati della Nato, è che continueremo a sostenere l'Ucraina", ha detto il segretario generale. "È nel nostro interesse che vincano, che l'Ucraina prevalga come una nazione indipendente sovrana in Europa", ha rilevato Stoltenberg, secondo cui anche negli Usa "è assolutamente chiaro che c'è un forte sostegno bipartisan per il continuo sostegno all'Ucraina", e ciò "non è cambiato con le elezioni che hanno avuto luogo negli Stati Uniti ieri". (segue) (Rel)