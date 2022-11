Ucraina: Stoltenberg, Putin ha commesso errori enormi con decisione di invadere il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale ha poi commentato la notizia dell'ordine di ritiro delle forze russe da Kherson, arrivato oggi. "Quello che sappiamo è che la Russia è stata respinta, prima dal nord intorno a Kiev, poi a est intorno a Kharkiv, e poi effettivamente vediamo lentamente come gli ucraini riescano a respingere le forze russe anche a sud intorno a Kherson. Quindi, è incoraggiante vedere come le coraggiose forze ucraine siano in grado di liberare altre parti del territorio", ha detto Stoltenberg. (Rel)