Paesi Bassi-Italia: Mattarella ribadisce percorso comune dei due Paesi “con lealtà e franchezza”

- È iniziata nel segno dell’amicizia fra i popoli e della cooperazione, fondata sulla franchezza, la visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Regno dei Paesi Bassi. Un’occasione per ribadire che, nonostante le differenze di visione che in alcuni casi hanno visto su posizioni opposte nei consessi europei Italia e Paesi Bassi, nazioni fondatrici dell’Ue, hanno “camminato fianco a fianco per sette decenni”. “Abbiamo discusso e, quando siamo stati portatori di punti di vista diversi, ci siamo confrontati con la franchezza che è privilegio dell’amicizia leale e sincera”, ha affermato Mattarella. Amicizia che per il presidente vuol dire appunto “franchezza reciproca” ma anche ricerca, sempre, di “punti intesa per lavorare insieme”. In questo senso il presidente, nel corso del ricevimento offerto questa sera dai reali Guglielmo e Maxima, ha voluto ricordare “le significative esperienze sul terreno della ricerca e delle tecnologie di punta”. Ma è sul fronte europeo e delle sfide comuni che il capo dello Stato ha voluto puntare lo sguardo ricordando, dinanzi ai reali, come Italia e Paesi Bassi non abbiano “mai perso di vista il comune, profondo, convincimento che l’orizzonte europeo sia l’unico in grado di garantire un futuro di sicurezza, pace, prosperità e libertà ai nostri popoli”. (segue) (Rin)