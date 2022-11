Paesi Bassi-Italia: Mattarella ribadisce percorso comune dei due Paesi “con lealtà e franchezza” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente proseguirà domani all’Aja dove incontrerà per un colloquio il primo ministro Mark Rutte. Sarà l’occasione per entrare più nel dettaglio diversi dossier europei. Ma l’attenzione è rivolta principalmente a venerdì quando il presidente sarà a Maastricht in coincidenza con il trentesimo anniversario della firma del Trattato che definì l’Unione europea. Uno “storico evento che costituì un vero e proprio nuovo inizio per la famiglia europea”, ha detto Mattarella. Inizio da cui Italia e Paesi Bassi vogliono continuare a camminare insieme. (Rin)