Roma: Gualtieri, soddisfazione per risposta immediata su sicurezza

22 luglio 2021

- Grande soddisfazione da parte del sindaco di Roma Capitale a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza svoltosi ieri a palazzo Valentini sotto la guida del prefetto Bruno Frattasi. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. "Dovevamo dare una risposta importante alla città e lo stiamo facendo da subito", afferma il sindaco Roberto Gualtieri. "Voglio ringraziare - aggiunge Gualtieri - il prefetto per la tempestiva decisione di recepire le esigenze di sicurezza del territorio del Comune di Roma e in particolare di quelle relative alla sicurezza stradale, che gli avevo espresso in una lettera prima del Comitato stesso. Ritengo fondamentale - sottolinea il sindaco - che siano state adottate da subito azioni operative, rese possibili dall'impulso dato al coordinamento fra le forze di polizia. Pertanto voglio ringraziare per l'immediata disponibilità anche il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale", conclude Gualtieri. "Oggi abbiamo affrontato vari temi di attualità", dichiara l'assessora alla Sicurezza, attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli. "Ho voluto comunque mettere in campo con il prefetto - aggiunge l'assessora - anche la programmazione futura, come la lotta ai clan con la richiesta di portare un Cosp specifico per il contrasto alla presenza delle mafie in città, il controllo di aree sensibili come Ostia e zone ad alto rischio per spaccio e malavita e il contrasto alla violenza di genere, tema quest'ultimo che avevamo già incardinato con l'attuale ministro Matteo Piantedosi", conclude Lucarelli. (Com)