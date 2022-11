Governo: Zangrillo, con i sindacati si apre stagione dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro convocato oggi dal presidente Giorgia Meloni "apre una stagione che governo e sindacati auspicano di dialogo, per un confronto leale e costruttivo che contribuisca a far uscire il Paese dall’attuale fase emergenziale. Da parte mia non posso che accogliere con favore questa impostazione, impegnandomi a mia volta ad adottarla". Lo afferma in una nota il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sul confronto tra governo e sindacati svoltosi oggi a palazzo Chigi. (Com)