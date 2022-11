Usa: medio termine in Georgia, per segretario di Stato si andrà allo spareggio per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa per uno dei seggi della Georgia al Senato degli Stati Uniti, una delle più importanti per stabilire chi avrà la maggioranza alla camera alta del Congresso Usa, porterà ad uno spareggio tra il senatore democratico in carica Raphael Warnock, e l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump. Intervenendo al programma “The Brian Kilmeade Show” questa mattina, il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha dichiarato nessuno dei due candidati riuscirà a raggiungere la soglia del 50 per cento dei consensi, e che probabilmente dovranno andare allo spareggio il prossimo 6 dicembre. Allo stato attuale, con più del 96 per cento dei voti già conteggiato, Warnock ha conservato un sottile vantaggio rispetto all’avversario repubblicano, con il 49,2 per cento rispetto al 48,7 di Walker. “Mancano meno di 20 mila voti, e non è abbastanza per cambiare l’esito della corsa: mi aspetto che si vada allo spareggio il mese prossimo”, ha detto il segretario di Stato, aggiungendo che la presenza di un terzo candidato per il Senato, l’imprenditore Chase Oliver, ha contribuito a fare sì che nessuno tra Warnock e Walker riuscisse ad ottenere più del 50 per cento dei consensi. (Was)