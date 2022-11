Spagna: leader Pp, governo decida se ministro Interno può continuare con occultamento fatti di Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Núnez Feijóo, ha esortato il presidente del governo, Pedro Sanchez, a decidere se il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, darà o meno spiegazioni sulla tragedia di Melilla del 24 giugno o se "persisterà nell'occultamento dei fatti". Il capo dell'opposizione lo ha detto nelle dichiarazioni rilasciate ai media presso l'Universidad del Desarrollo di Santiago del Cile, dove si trova per il suo tour in America Latina. Feijóo ha denunciato che il racconto di Marlaska su quanto accaduto al confine è stato "screditato" dalle immagini trasmesse nel documentario della Bbc e "dai video e dalle testimonianze che stanno venendo alla luce". Per il leader popolare "o le immagini sono state manipolate o il ministro ha manipolato la realtà, e per un ministro dell' Interno manipolare eventi in cui le persone hanno perso la vita, sono state maltrattate e sono state ferite, la Spagna non lo merita". In questo senso, Feijóo ha avvertito che si tratta di un problema "molto serio". "Né il presidente né il ministro dell'Interno possono nascondere la verità e tanto meno mentire al popolo spagnolo", ha concluso il presidente del Pp.(Spm)