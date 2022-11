Sanità: San Filippo Neri Roma, nel Lazio fecondazione assistita fino a 46 anni è svolta epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio estenderà fino al compimento dei 46 anni la possibilità per le donne di accedere alla fecondazione assistita eterologa. "Viene dunque finalmente superato il limite dei 43 anni che non stava al passo con l'evoluzione tecnologica del settore né con le esigenze delle future mamme". Lo dichiara in una nota Arianna Pacchiarotti, Direttrice del centro di Procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. "In una società che costringe ad avere sempre più tardi il primo figlio – prosegue la dottoressa -, la soglia dei 43 anni per poter accedere alla Pma pesava quanto una spada di Damocle su tante donne, che adesso, grazie a questa nuova disposizione in linea con le ultime evidenze scientifiche, potranno avere qualche possibilità in più di diventare mamme". (Com)