Veneto: presentato protocollo d'intesa firmato da Confapi, Cgil, Cisl e Uil regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato presentato a Mestre il protocollo d'intesa firmato da Confapi Veneto, Cgil, Cisl, e Uil Veneto. "Oggi è una giornata importante, poiché Cgil, Cisl, Uil e Confapi Veneto rilanciano le relazioni sindacali e la partecipazione nei luoghi di lavoro", hanno dichiarato i tre segretari regionali Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo. "Tornano, insieme, a parlare di lavoro, rimettendolo al centro della nostra agenda comune, per promuovere la crescita e affrontare le sfide che ci attendono, attraverso lo strumento principale che le parti hanno a disposizione: la contrattazione aziendale", hanno poi proseguito. "Formazione continua sia sui rischi collegati al lavoro che sulla digitalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovere la bilateralità e un welfare contrattuale vicino al territorio, strutturare ipotesi di staffetta generazionale per non disperdere il patrimonio di competenze delle nostre aziende e utilizzare davvero l'apprendistato come forma di accesso privilegiato dei giovani nel mercato del lavoro – hanno spiegato - sono solo alcuni esempi delle buone pratiche su cui vogliamo lavorare insieme nel prossimo futuro". (Rev)