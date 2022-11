Montenegro: non c'è accordo tra i partiti su soluzione crisi politica e istituzionale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei partiti politici del Montenegro si sono riuniti oggi senza trovare un accordo concreto sulla soluzione della crisi politica e istituzionale in cui si trova il Paese, causata dalla contestata proposta di legge sull'assegnazione del mandato del governo e dalla mancanza di consenso tra le parti sull'elezione dei giudici della Corte costituzionale. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". La presidente del Parlamento, Danijela Djurovic, ha affermato che oggi "sono comunque stati definiti argomenti che dovrebbero far parte del dialogo in futuro", sottolineando che "il risultato più grande è stato che tutte le parti erano pronte a venire a parlare". Djurovic ha infine rimarcato che l'elezione dei giudici della Corte costituzionale "è una priorità del Parlamento" la quale "deve essere risolta nella sessione del 22 novembre", ha sottolineato. Il presidente montenegrino e leader del Partito democratico dei Socialisti (Dps), Milo Djukanovic, non si è presentato alla riunione. (Seb)