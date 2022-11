Nadef: Misiani, da Pd voto contrario, manovra di corto respiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voteremo sì allo scostamento, perché i soldi devono andare subito a famiglie e imprese". Lo ha detto il senatore del Pd Antonio Misiani in dichiarazione di voto in Aula sulla Nadef. Con la Nadef "state scrivendo un decreto Aiuti cinque, una manovra di corto respiro che andrà bene per i prossimi 3-4 mesi", ha spiegato. Il Partito democratico "esprimerà voto contrario alla Nota di aggiornamento al Def", ha annunciato.(Rin)