Nadef: Ronzulli (FI), bene anche revisione bilancio, ma necessari anche interventi strutturali come riduzione tasse

- "Oggi, cominciamo a gettare le fondamenta dell’Italia che vogliamo. Con l’approvazione della Nadef e della revisione di bilancio, compiamo il primo passo per permettere ai cittadini di guardare con maggiore fiducia e speranza nei prossimi mesi. I 31 miliardi liberati dal governo realizzano il punto più urgente del nostro programma di governo: proteggere gli italiani dal caro bollette e dai costi energetici". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso della dichiarazione di voto in Aula per l’approvazione della Nadef e della revisione di bilancio. "Apprezziamo - ha proseguito - il senso di responsabilità, serietà e prudenza del governo nelle stime di bilancio, senza fughe in avanti che in questo momento delicato non sono possibili. Ma dobbiamo anche permettere all’Italia di ripartire. E per farlo, questo governo non può limitarsi alla gestione delle emergenze, perché dovrà avere una visione strategica di medio-lungo periodo. In una parola, c’è bisogno di coraggio per infondere speranza e ottimismo. Non è sufficiente stanziare risorse per arginare la crisi, ma sono necessari anche interventi strutturali e strategici in grado di agevolare la ripresa economica. A partire dalla riduzione delle tasse e dalla cancellazione di quelle inique, come la plastic tax e la sugar tax, che entreranno in vigore il primo gennaio. Conosciamo la sensibilità e la coerenza del presidente del Consiglio e dell’intero governo - ha concluso la Ronzulli - e siamo certi che saprà intervenire con tempestività per evitare questa eccessiva penalizzazione per i nostri cittadini". (Rin)