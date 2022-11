© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avrei mille cose da dire, anzi 45mila cose, ma non le dico". Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, durante il primo forum nazionale delle donne ebree in Italia tenutosi a Palazzo Marino, commentando così la situazione che stanno vivendo i migranti in Italia in queste ore. (Rem)