Nadef: Lombardo (Azione), ok prudenza e realismo ma vigileremo su governo

- "Prudenza e realismo vanno bene, ma per governare serve anche pragmatismo, ambizione, coraggio. Quello che è necessario al Paese è continuare nella linea della serietà del Governo Draghi, fuori fuori dal clima di una campagna elettorale permanente. Noi del Terzo polo faremo un'opposizione rigorosa, senza dimenticare però che chi siede al governo oggi e predica realismo e serietà, proprio ieri dall'opposizione utilizzava toni incendiari contro il governo Draghi. Qualcuno diceva 'Nasci da incendiario e muori da pompiere': noi vigileremo affinché la finanza pubblica, con gli affluenti dei mille rivoli dei bonus che sfociano nel mare aperto del debito pubblico, non porti la 'Nave Italia' alla deriva". Lo ha dichiarato, durante il suo intervento in Aula sulla Nadef, il senatore di Azione - Italia viva, Marco Lombardo.(Rin)