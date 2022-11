Nadef: Marattin (Azione-Iv), ok a scostamento, maggioranza sbatte contro realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Votiamo convintamente lo scostamento di bilancio e ci asteniamo sulla Nadef". Lo ha annunciato il deputato di Azione - Italia viva - Renew Europe, Luigi Marattin, nel suo intervento alla Camera. "La maggioranza evidentemente ha sbattuto contro la realtà e, dopo aver fatto una campagna elettorale di promesse, oggi ha presentato un quadro macroeconomico prudente e timido, più pessimistico di ogni previsione - ha aggiunto il parlamentare -. La risoluzione di maggioranza è fatta di titoli privi di contenuti, con provvedimenti che non tengono nella giusta considerazione i giovani e senza una seria riforma sistemica del fisco. Apprezziamo, però, la decisione di mettere tutto il deficit sul caro bollette ed è per questo che voteremo convintamente la relazione a maggioranza assoluta sullo scostamento. Noi faremo un'opposizione seria e responsabile, perché amiamo il nostro Paese più del nostro partito. Se sarà seguito questo approccio, noi saremo un interlocutore serio e credibile. Se si seguirà il populismo e il consenso facile - ha concluso Marattin - non ci sarà nessuno in quest'Aula che vi contrasterà più di noi. Vi attendiamo al varco". (Rin)