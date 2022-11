Usa: Trump “furioso” per performance dei repubblicani alle elezioni, risultati inferiori ad aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “furibondo” per i risultati registrati finora nel quadro delle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti: i repubblicani sembrano mantenere un certo distacco per quanto riguarda la Camera dei rappresentanti, ma i democratici hanno ottenuto risultati inaspettati al Senato, e la vittoria a valanga del Partito repubblicano immaginata da molti analisti non si è verificata. Persone vicine all’ex presidente Usa hanno fatto sapere al “New York Times”, che Trump sarebbe particolarmente arrabbiato per la sconfitta di Mehmet Oz in Pennsylvania, e avrebbe “incolpato le persone che lo hanno spinto a sostenerne la candidatura, inclusa la moglie Melania”. (Was)