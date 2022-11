Lazio 2023: Carpano (CC), impianto Colleferro produce combustibile termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lista civica Calenda, Francesco Carpano, in una nota, dichiara: "Di fronte a una città sporca e a cittadini sempre più disillusi, Conte è contrario alla realizzazione di un termovalorizzatore a Roma. Al suo posto vorrebbe il più sostenibile impianto di Colleferro, previsto dal piano rifiuti del Lazio. Conte - sottolinea il consigliere capitolino - dovrebbe sapere, ma evidentemente non lo sa, che quell'impianto produce Css (combustibile solido secondario), il materiale che termovalorizzatori e cementifici utilizzano per alimentare i loro forni. Siamo all'ennesima contraddizione di Conte e presa in giro degli italiani, quando il Paese dovrebbe concentrarsi su questioni molto più urgenti e Roma, invece, uscire il prima possibile dalla morsa del degrado", conclude Carpano. (Com)