Nadef: Borghi (Lega), significativo iniziare legislatura con più aiuti a famiglie e imprese

- "Dedicare il primo voto della XIX legislatura alla creazione di spazi di bilancio per aiutare famiglie e imprese è una iniziativa significativa che evidenzia gli intenti di questa maggioranza. La Lega ricorderà in ogni momento che la sopravvivenza delle nostre imprese e la tutela del potere d'acquisto di stipendi e pensioni vengono prima di qualsiasi regola, ormai obsoleta e scritta in 'un'epoca diversa' in cui non c'erano né pandemie né guerre né crisi energetiche. Diremo sempre sì a più risorse per i cittadini in questi momenti di grave difficoltà". Lo ha detto il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini in dichiarazione di voto in Aula sulla Nadef. (Rin)