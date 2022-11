Energia: Colombia, Ecopetrol sospende progetti pilota sul fracking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha annunciato che sospenderà i progetti pilota legati alla fratturazione idraulica (fracking) a fonte dell’opposizione del governo del presidente Gustavo Petro a questa pratica per lo sfruttamento di idrocarburi in giacimenti non convenzionali. “Ciò ha lo scopo di dare al governo l'opportunità di esaminare la questione”, ha detto il presidente di Ecopetrol, Felipe Bayon, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. Se il Congresso decide che il fracking non si può fare, ha aggiunto, “Ecopetrol non lo farà”. La compagnia petrolifera statale stava portando avanti due progetti pilota nel dipartimento di Santander, in collaborazione con la statunitense ExxonMobil. I piani prevedevano le prime perforazioni entro la fine di quest'anno e l’avvio della produzione con fracking entro il 2025. Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, ha nominato come ministra dell'Ambiente Susana Muhamad, già membro dell'Alleanza Colombia libera dal Fracking. (segue) (Mec)