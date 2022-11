Energia: Colombia, Ecopetrol sospende progetti pilota sul fracking (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei primi atti della ministra è stato proprio quello di depositare un progetto di legge che chiude la porta alla pratica del fracking per lo sfruttamento degli idrocarburi nei giacimenti non convenzionali. “Iniziamo il percorso per adempiere all'impegno politico di bloccare la tecnica del fracking in Colombia. Se vogliamo avviare una transizione energetica, non è logico rafforzare la dipendenza dai combustibili fossili con tecniche di altissimo impatto sociale e ambientale”, ha affermato la ministra dell'Ambiente e dello Sviluppo sostenibile, Susana Muhamad, depositando il progetto di legge. Alla presentazione del progetto di legge hanno presenziato anche rappresentanti della società civile, come l'Alleanza Colombia libera dal fracking. (segue) (Mec)