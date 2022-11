Energia: Colombia, Ecopetrol sospende progetti pilota sul fracking (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnica della fratturazione idraulica consiste nel perforare il terreno fino a raggiungere le rocce che contengono i giacimenti di gas naturale o petrolio e successivamente iniettare un getto ad alta pressione di acqua mista a sabbia e altri prodotti chimici per provocare l’emersione in superficie del gas. Il processo può essere intrapreso sia sfruttando fori già esistenti ed estendere la loro lunghezza, sia creandone di nuovi. Le critiche a tale tecnica sono legate alla possibile contaminazione delle falde acquifere e all'aumento dell'attività sismica. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si oppone fermamente alla pratica. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter ha dichiarato che "non ci sarà fracking in Colombia". (Mec)