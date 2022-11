Difesa: Perego, congratulazioni a Giuseppe Cossiga neo presidente Aiad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo con Giuseppe Cossiga nuovo presidente dell'Aiad. Subentra all'attuale ministro Guido Crosetto. Cossiga è un uomo di grande esperienza politica e soprattutto da molti anni vicino alla Difesa per la quale ha ricoperto anche il ruolo di sottosegretario di Stato che oggi mi onoro di svolgere. Auguro il meglio a Lui, per le importanti aziende nazionali della Difesa e per il nostro Paese". Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.(Com)