Camera: Pastorino, passaggio in commissione Trasporti doveroso per Liguria

- In questa nuova legislatura "passo dalla commissione economica alla commissione Trasporti, riunitasi oggi per la prima volta. Una decisione presa nel segno delle esigenze infrastrutturali della Liguria". Lo dichiara il deputato ligure, iscritto al gruppo Misto, Luca Pastorino, da oggi membro della commissione Trasporti alla Camera. "I temi liguri legati alle infrastrutture e ai trasporti sono tanti e tutti fondamentali: dai lavori per il Terzo Valico al Tunnel della Fontanabuona, e poi il nodo di Genova e i porti con una attenzione massima al lavoro, arginando in ogni modo i tentativi sempre più frequenti di autoproduzione - continua il parlamentare in una nota -. Non dimentichiamo che devono essere date risposte ai cittadini di Certosa, di Fegino, del Campasso e di quelle zone interessate dagli interventi, sì necessari ma la cui realizzazione deve prevedere una giusta e doverosa attenzione ai cittadini. Mi auguro di lavorare insieme a tutti i miei colleghi liguri a partire dal viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, nel segno di una prospettiva di sviluppo infrastrutturale che deve essere traguardata da tutti nel segno, appunto, della Liguria". (Com)