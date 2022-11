Governo: Meloni a sindacati, mio approccio di lealtà e trasparenza, sicura che sia reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possiamo decidere di affrontare questa situazione in una logica di contrapposizione, oppure decidere di farlo in una logica di collaborazione. “Il mio personale approccio sarà di realtà e di trasparenza, e sono sicura di poter trovare lo stesso atteggiamento anche dall’altra parte di questo tavolo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel corso dell'incontro con i sindacati a palazzo Chigi. “Abbiamo anche una tassazione sul lavoro che è un grande freno, tassi di interessi che tornano a salire. In definitiva, non è una situazione facile quella che troviamo, ma la affronteremo”, ha aggiunto Meloni. (Rin)