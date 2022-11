Imprese: Cnh Industrial, New Holland vince il titolo di "Best of Specialized" all’Eima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tractor of the Year 2023 ha nominato oggi il trattore New Holland T4.120 F "Best of Specialized" alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura e del Giardinaggio Eima di Bologna. New Holland Agriculture, uno dei brand agricoli globali di Cnh Industrial – riferisce una nota – ha sviluppato il trattore grazie al lavoro di un team di esperti del centro di Engineering di Modena e dello stabilimento di Jesi. Il T4.120 F è parte della nuova generazione di trattori speciali New Holland. Il motore, l'idraulica avanzata e le altre caratteristiche specifiche ne fanno la soluzione ideale per le aziende viticole e frutticole e per le colture di pregio che cercano prestazioni elevate, comfort e affidabilità in un trattore dalle dimensioni ideali per le applicazioni specialistiche. Cnh Industrial è dalla parte degli agricoltori di tutto il mondo e il premio valorizza la tecnologia e i macchinari che sviluppiamo per migliorare la loro produttività ed efficienza. (Rin)