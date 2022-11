Piemonte: si dimette la sindaca di Bussoleno, fondi Pnrr legati a Tav sono ricatto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Bussoleno Bruna Consolini ha rassegnato le dimissioni dopo aver definito i fondi Pnrr destinati alle opere di assetto idrogeologico un "ricatto politico", in quanto ottenibili solamente sotto forma di compensazioni alla costruzione della Tav. La spaccatura della maggioranza sull'accettazione o meno di questi fondi ha spinto la sindaca a fare un passo indietro: "Il Comune di Bussoleno non è un cantiere Tav da circondare con il filo spinato. Non intendo fare il sindaco in un fortino presidiato", ha concluso. (Rpi)