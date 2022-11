Milano: Segre, ricevo minacce dai No-Vax, questa volta farò causa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per lungo tempo ho sempre scelto il silenzio su quelli che mi insultano, adesso cambio. Adesso chi si firma lo denuncio". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo al primo Forum nazionale delle donne ebree in Italia organizzato a Palazzo Marino. "Sono la donna più anziana d'Europa con la scorta - ha ricordato dal palco di Sala Alessi - perché ogni giorno ricevo minacce, adesso anche dai No-Vax, perché sono sì Vax. Ieri mi è arrivata una maledizione così forte, firmata, che questa volta farò causa a questa persona". "Ma poi - ha detto ai cronisti - il cattivo gusto di chi mi augura la morte: ho 92 anni, aspetta un attimo no?". (Rem)