Milano: Comitato efficienza amministrativa, positiva gestione comunale, ma tempi realizzazio9ne opere dilatati

- Al termine di questo primo semestre di attività, il Comitato rileva come "l'amministrazione comunale milanese si caratterizzi per una sostanziale positività della gestione cittadina, e tuttavia intende manifestare la sensazione, che deriva dal complesso delle attività svolte, di trovarsi di fronte a una dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere, di modifica delle procedure, di completamento dei progetti che non soddisfa appieno i criteri di positiva efficienza dell'azione amministrativa". È quanto si legge nelle conclusioni della relazione del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa riferita al primo semestre del 2022. Il Comitato si è occupato di tanti dei temi che hanno rivestito interesse nell'anno in corso già a partire dal precedente mandato, iniziato nel 2016, oltre sei anni fa. “Ci si occupava già allora della realizzazione della linea M4, del completamento dell'archivio unico digitale del patrimonio immobiliare del Comune, della gestione del verde, per fare qualche esempio: la realizzazione della linea metropolitana - prosegue la relazione - ha assommato ai ritardi dell'epoca ritardi ulteriori; ancora non è stata completata in tutti i suoi aspetti l'archiviazione digitale del patrimonio immobiliare; il verde pubblico è oggetto di progressivo degrado che aspetta di essere affrontato in un non del tutto precisato futuro”. (segue) (Rem)