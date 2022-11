Milano: Comitato efficienza amministrativa, positiva gestione comunale, ma tempi realizzazio9ne opere dilatati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ha preso atto del raggiungimento dell'accordo tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano per la sistemazione dell'impianto sportivo Saini, “è indubbiamente un evento molto positivo, ma anche in questo caso la possibilità per la cittadinanza di utilizzare un impianto a regola d'arte è differita agli anni a venire. Il centro sportivo Carraro, o meglio i suoi utenti, è costretto a dover sopportare le lungaggini (per la verità dovute anche alle azioni giudiziarie intentate da imprese coinvolte nelle procedure d'appalto dei lavori) della ristrutturazione. Il centro sportivo serve una vasta area di città, che per anni si è dovuta arrangiare e ancora si arrangia a praticare altrove l’attività sportiva il cui esercizio avrebbe dovuto essere garantito dal Carraro. La lentezza del percorso ha consentito un pesante aggravamento dello stato degli immobili, anche per via di un incendio del palazzetto dello sport che sarebbe rilevante verificare se e quanto abbia relazione con lo stato di sostanziale abbandono di tutto l'impianto”. “Gli interventi - viene evidenziato dal Comitato - sono in corso, o sono in fase di avanzata progettazione, ma i risultati tardano ad arrivare e in alcuni settori, come quello del verde, emergono differenze penalizzanti nel confronto tra l'efficienza pubblica e quella privata. Una valutazione attendibile dei risultati delle attività potrà essere espressa soltanto al loro compimento”. (segue) (Rem)