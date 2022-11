Governo: Riccardo De Corato eletto vicepresidente Commissione Affari Costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Riccardo De Corato è stato eletto oggi vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. "Ringrazio molto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per questa importante designazione che mi onora. Farò del mio meglio perché questa è la commissione che valuta progetti legge di revisione alla Costituzione e altre leggi costituzionali e, per quanto riguarda la legislazione ordinaria, regola anche l'ordinamento generale della pubblica amministrazione", ha commentato De Corato. "Ritengo la Commissione di cui sono vicepresidente, tra le altre, una delle più strategiche e rilevanti che ci siano, poiché da qui passano tutti i provvedimenti costituzionali più importanti, come la proposta di legge sulla elezione diretta del presidente della Repubblica", ha poi concluso. (Com)