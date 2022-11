Usa: Georgia, proiezioni confermano ballottaggio il 6 dicembre per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati per uno dei seggi della Georgia al Senato degli Stati Uniti, il senatore democratico Raphael Warnock e l’ex giocatore di football Herschel Walker, non sono riusciti a raggiungere la soglia del 50 per cento dei voti necessaria farsi eleggere, e dovranno andare al ballottaggio il prossimo 6 dicembre. Lo hanno confermato tutte le principali proiezioni, mentre nello Stato è stato conteggiato più del 96 per cento dei voti. Gli ultimi dati indicano che il pastore democratico Raphael Warnock, il senatore attualmente in carica, è riuscito a conservare un sottile vantaggio rispetto al suo avversario, la cui campagna elettorale è stata sostenuta da Donald Trump, senza però riuscire a superare la soglia del 50 per cento dei consensi. La corsa per il seggio della Georgia è tra le più importanti per stabilire il partito che avrà la maggioranza al Senato dopo le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri. La notizia è stata anticipata questa mattina dal segretario di Stato della Georgia, Brad Raffesperger, secondo cui mancano al conteggio circa 20 mila voti. Una cifra che non basterà a garantire il raggiungimento del 50 per cento ad uno dei due candidati. (Was)