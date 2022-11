© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Italia: Ansaldo Energia in visita a centrale elettrica algerina nel nord-est - Rappresentanti di Ansaldo Energia, azienda leader nel campo della generazione di energia e controllata all’88 per cento da Cassa depositi e prestiti, hanno svolto una visita nella centrale elettrica Ske di Skikda, nel nord-est dell’Algeria. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Algeria sul proprio account Twitter. “Ansaldo Energia è intervenuta (nella centrale) dal 2017 per manutenzione turbine a vapore e alternatori di un impianto della potenza di 825 megawatt”, fa sapere la rappresentanza diplomatica. Come dichiarato nel luglio scorso da Stefano Santinelli, Chief of International and Public Affair di Ansaldo Energia, l’azienda è presente nel Paese nord-africano da oltre quarant’anni. Risale al 2012 il contratto da circa 300 milioni di euro aggiudicato da Ansaldo per fornire la centrale a ciclo aperto di Hassi Messaoud, nell'Algeria centro-orientale, da oltre 660 megawatt. Nel 2014, la stessa società si è aggiudicata un altro contratto per la centrale a ciclo aperto di Ain Djasser III nella provincia settentrionale algerina di Batna. (segue) (Res)