I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Energia: Algeria e Germania discutono di cooperazione in petrolio, gas e idrogeno - L’Algeria e la Germania mirano a rafforzare la cooperazione e il partenariato nel settore del petrolio, gas e idrogeno. È quanto emerso nel corso di un incontro tra il ministro dell’Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, e l’amministratore delegato della società tedesca Wintershall Dea Ag, Mario Mehren, ricevuto, oggi, presso la sede del dicastero. Pur accogliendo con favore "l'eccellenza e la solidità delle relazioni di cooperazione" che uniscono le due società, l’algerina Sonatrach e la tedesca Wintershall, i colloqui si sono concentrati sullo sviluppo delle relazioni di cooperazione e partnership nel campo del petrolio e del gas in Algeria, anche in termini di formazione, trasferimento di tecnologia e know-how, secondo quanto riferito in un comunicato stampa del ministero algerino. Arkab e Mehren hanno anche discusso i risultati deigli incontri tra i funzionari di Wintershall, Sonatrach, Alnaft e Arh, oltre alle opportunità di investimento e cooperazione per lo sviluppo e il trasporto dell'idrogeno, nel campo della cattura e stoccaggio del carbonio e in materia di energie rinnovabili. Mehren ha definito le discussioni con Arkab “produttive” e ha affermato che l'Algeria rappresenta uno dei principali candidati per un partenariato energetico rafforzato. Wintershall, ha aggiunto l’amministratore delegato, si impegna a rafforzare la propria presenza in Algeria attraverso l'attuazione di nuovi progetti energetici. (segue) (Res)