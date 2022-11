I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Libia: governo Dabaiba dona 30 milioni di tonnellate di benzina a Tunisi - Un carico pari a circa 30 milioni di tonnellate metriche di benzina proveniente dalla Libia è giunto, ieri, nei porti della Tunisia. Lo ha reso noto l'addetto stampa dell'ambasciata libica, Monem Chuaibi, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm”, spiegando che il carico non è legato ad alcun affare commerciale, ma rappresenta un gesto del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, volto a mostrare “sostegno e solidarietà” al popolo tunisino e a ribadire il rapporto di “cooperazione” tra Libia e Tunisia. Stando a quanto specificato da Chuaibi, il carico è partito dalla Libia il 2 novembre ed è arrivato recentemente nei porti tunisini. La benzina è tra i beni per cui sono state registrate gravi carenze nei mesi scorsi. Secondo quanto spiegato ad ottobre dalla ministra dell'Industria, dell'energia e delle miniere tunisina, Neila Nouira al Gonji, le riserve di carburante in Tunisia non si stanno esaurendo, ma il problema è che la domanda nelle stazioni di rifornimento è in aumento. (segue) (Res)