- Tunisia: ambasciatore Ue, presentata al governo offerta per accordo "Cieli aperti" - L'Unione europea ha presentato al governo tunisino un'offerta in merito all'accordo "Cieli aperti" tra l'Ue e il Paese nordafricano, "che avrà un impatto diretto sugli aeroporti nazionali e sarà un mezzo per favorire l’arrivo di turisti nel sud della Tunisia". Lo rende noto l'ambasciatore dell’Ue a Tunisi, Marcus Cornaro, in alcune dichiarazioni riportate dall'emittente radiofonica "Jawhara Fm”. L'ambasciatore ha spiegato che "le discussioni con lo Stato tunisino sono nella giusta direzione e che il governo è comprensivo e ha il diritto di scegliere il momento opportuno per firmare questo accordo". Lo scorso settembre, in occasione della 44esima sessione del Salone dei professionisti del turismo "Eftm Top Resa" che si è svolta a Parigi, il ministro del Turismo tunisino Mohamed Moez Belhassine aveva espresso la sua " fiducia" in merito alla firma dell’accordo che sarebbe dovuta avvenire "a breve". (Res)