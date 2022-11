Sanità: Fedriga (Regioni), rilancio sistema con servizio uniforme e adeguate risorse finanziarie e umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche regionali risultano fondamentali per il rilancio del nostro sistema sanitario e di welfare. “Il tema prioritario sono le risorse del Ssn: serve un sistema universale” con un servizio uniforme su tutto il territorio nazionale e un “adeguato livello di risorse finanziarie e umane”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla presentazione del XVII Rapporto Meridiano Sanità promosso da The European House – Ambrosetti. “Il governo si insedia in una fase di profonda incertezza. Le regioni sono convinte che un corretto rapporto interistituzionale sia la ricetta giusta”, ha sottolineato Fedriga, che ha aggiunto: “Per continuare ad assicurare la sanità al nostro Paese, è necessario fare un gioco di squadra”. Come Regioni, “diamo piena disponibilità” per “garantire l’eccellenza del servizio sanitario italiano”. (Rin)