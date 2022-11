Russia: Putin firma decreto su politica di protezione dei "valori umani tradizionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto sulla politica statale per la conservazione e il rafforzamento dei "tradizionali valori umani e morali russi". Secondo il testo del documento, pubblicato sul portale ufficiale di informazioni legali, i valori tradizionali includono "la vita, i diritti e le libertà dell'uomo, il patriottismo, la memoria storica, una famiglia forte, la priorità dello spirituale sul materiale e l'unità dei popoli della Russia". "Le attività di organizzazioni estremiste e terroristiche, alcuni media, le azioni degli Stati Uniti e di altri Stati stranieri ostili, un certo numero di multinazionali e organizzazioni non profit straniere" rappresentano una minaccia per questi valori, prosegue il decreto. Gli obiettivi principali della politica statale, stabilite dal documento, sono la conservazione e il rafforzamento dei valori tradizionali, "l'opposizione alla diffusione di un'ideologia distruttiva e la formazione dell'immagine della Russia come stato custode dei valori tradizionali". (Rum)