Camera: Cappellacci (FI), presidenza commissione Affari sociali è grande responsabilità

21 luglio 2021

- "Un grande onore al quale corrisponde una grande responsabilità". Lo afferma Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, appena eletto presidente della commissione Affari sociali della Camera. "Desidero rivolgere un ringraziamento al presidente Berlusconi per aver indicato il mio nome, ai colleghi del centrodestra per il sostegno e anche alle opposizioni con le quali sono certo che sui temi che andremo ad esaminare sapremo trovare numerosi punti di incontro delle rispettive volontà politiche. Ora - aggiunge il parlamentare in una nota - subito al lavoro per dare risposte sulle emergenze e per dare gambe a quelle azioni fondamentali per restituire alla nostra comunità nazionale quel vivere sociale che è stato gravemente limitato dalla pandemia, per dare più forza al diritto alla salute, alla famiglia in un momento storico in cui c'è un forte bisogno di restituire certezze e punti di riferimento agli italiani".(Com)