Ucraina: cittadino britannico ucciso al fronte mentre combatteva per esercito di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino britannico è morto dopo essersi recato in Ucraina per aiutare l'esercito locale a combattere la Russia. Simon Lingard è morto il 7 novembre, secondo quanto riportato dalla sua famiglia. "L'esercito ucraino si è offerto di riportarlo a casa, in Inghilterra, ma abbiamo bisogno di aiuto per mostrargli il rispetto e l'adorazione che merita dandogli il più grande e meritato saluto", ha commentato la sua famiglia. (Rel)