Usa: Tesoro annuncia sanzioni contro due uomini associati ad un finanziatore di Al Qaeda

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di due persone associate ad Ahmed Luqman Talib, uomo già sottoposto a misure economiche restrittive da parte degli Stati Uniti per aver contribuito a finanziare le attività dei terroristi di Al Qaeda. In una nota, il Tesoro ha spiegato di aver sanzionato Mohamad Irshad Mohamad Haris Nizar e Musab Turkmen, per aver organizzato e condotto attività imprenditoriali per conto di Talib. “Il Tesoro sta continuando a lavorare per smantellare una rete internazionale per il finanziamento dei terroristi di Al Qaeda”, ha commentato il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. (Was)