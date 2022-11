Cina-Pakistan: Pechino, progetti di cooperazione tutelati con "rigorose" misure di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti a capitale cinese nell'ambito del Corridoio non hanno infatti mancato di suscitare l'ostilità di alcuni militanti pachistani, su tutti l'Esercito di liberazione del Baluchistan, autore di molteplici attacchi terroristici ai danni di obiettivi cinesi in Pakistan. La violenza è alimentata dalle rivendicazioni di una parte della popolazione del Baluchistan, la cui economia fatica a ripartire nonostante gli investimenti cinesi. Le tensioni e il significativo rallentamento dei lavori rischiano di pregiudicare la realizzazione di uno dei progetti più necessari alla Cina nell'ambito del Corridoio, ovvero l'oleodotto tra porto di Gwadar, nel Baluchistan, e Kashgar, nella provincia nord-occidentale cinese dello Xinjiang. L'infrastruttura garantirebbe alla Cina un'alternativa all'approvvigionamento di petrolio greggio tramite lo Stretto di Malacca, che potrebbe essere bloccato in caso di conflitto e pregiudicare la capacità energetica della prima potenza asiatica. (segue) (Cip)