Lombardia: Pizzul e Girelli (Pd), Bertolaso c'era quando la giunta sbagliava tutto su vaccini

- "Il neoassessore Bertolaso ha di fronte poche settimane di lavoro ma le sue roboanti dichiarazioni di inizio incarico nascondono volutamente i lunghi mesi trascorsi in Lombardia come supercommissario scelto da Fontana per l'emergenza Covid. Bertolaso era in servizio come coordinatore della campagna vaccinale quando la piattaforma di prenotazione di Aria Spa ne combinava di ogni e la giunta Fontana le sbagliava tutte. Le cose sono cambiate con la scelta di passare alla piattaforma di Poste italiane e di seguire le indicazioni del generale Figliuolo, insomma, quando è finita la favola leghista dell'autosufficienza della giunta regionale lombarda". Lo dichiarano per il Pd il capogruppo in Regione Fabio Pizzul e l'on. Gian Antonio Girelli. "Sgradevole, poi, il riferimento alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, ennesima strizzata d'occhio ai novax da parte di una maggioranza molto poco salda sulla difesa della scienza. Ricordiamo bene, intanto, come la commissione d'inchiesta regionale, che doveva fare chiarezza su quanto accaduto in Lombardia e servire a orientare la nuova riforma sanitaria, sia stata apertamente osteggiata da Fontana e dalla sua giunta, che l'hanno ritardata di mesi, non consegnando poi i documenti richiesti e negandosi alle richieste di audizioni. Bertolaso è partito male ma è pure vero che finirà anche presto".(Com)