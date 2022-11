Veneto: assessore Istruzione, forza percorso di istruzione terziaria è raccordo con mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza "degli Its Academy del Veneto e, in generale, del percorso di istruzione terziaria così pensato, è il forte raccordo con il mondo del lavoro, la co-progettazione e la flessibilità dei percorsi che permette di rispondere alle esigenze dei settori e delle aziende migliori. Inoltre, la presenza di esperti nei vari settori di lavoro permette di avere formatori sempre aggiornati e perfettamente in linea con ciò che il mercato e le regole della competitività aziendale richiedono". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione che oggi ha preso parte alla tavola rotonda 'Le prospettive del sistema Its in Italia e nei territori' durante il convegno nazionale di Roma dal titolo Its Academy Lazio, frontiere della formazione terziaria. (Rev)