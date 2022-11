Nadef: Damiani (FI), sostenere famiglie e imprese con ogni strumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino, “famiglie e imprese stanno pagando un prezzo senza precedenti nella nostra storia recente, perciò il nostro dovere principale è sostenerli, sostenerli e sostenerli, con ogni strumento: non ci stancheremo mai di dirlo e di ripeterlo, come abbiamo sempre fatto dal 2020, agli esordi della crisi". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo in Aula nel corso della discussione sulla Nadef. "Forza Italia ha sempre indicato la via ai governi che si sono succeduti: cioè quella del sostegno alle categorie produttive, della immissione di liquidità che potesse dare immediato ossigeno all’economia sotto assedio. Proprio quello che siamo qui a ribadire oggi, esaminando una Nadef che destina oltre 21 miliardi di euro per il 2023 alle misure di contrasto all’aumento dei costi energetici e all'inflazione, due drammi che stanno colpendo tutte le categorie e tutte le fasce sociali - ha proseguito il senatore azzurro - Purtroppo il clima di fiducia di imprese e consumatori è dominato ancora dall’incertezza, una situazione che abbiamo il dovere di mitigare con interventi appropriati, mirati e tempestivi. Possiamo e dobbiamo farlo, perché abbiamo un governo pienamente legittimato dal recente voto popolare, quindi in grado di intercettare al meglio le istanze dei cittadini e tradurle in provvedimenti che innalzino il livello di fiducia nella nostra azione. Serve dare segnali chiari di vicinanza del governo e del Parlamento con misure concrete e che portino sollievo e benefici reali nelle case e nelle aziende degli italiani". (Rin)