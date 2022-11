Veneto: Marcon (provincia Treviso) su scritte no-vax, basta clima tensione verso amministratori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mario Conte "esprimo massima solidarietà per le frasi offensive e minacciose da lui ricevute, per di più scritte all'ingresso di una scuola, un atto doppiamente grave. Come presidente di Provincia e anche come sindaco gli sono vicino, è ora di finirla con questo clima di tensione nei confronti degli amministratori pubblici che sono da sempre in prima fila per il bene dei cittadini e che non si sono risparmiati un solo istante durante questi difficili anni della pandemia. Mi auguro che le Forze dell'Ordine possano al più presto individuate gli autori del gesto e mettere un freno una volta per tutte a questo clima di tensione inutile e dannoso". Queste le parole di Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, sulle scritte no vax trovare oggi davanti ad un istituto superiore. (Rev)