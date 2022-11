Governo: Zaia, incontro con Salvini è andato molto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questo pomeriggio l'incontro fra il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "L'incontro è andato molto bene. Abbiamo parlato di vari argomenti di viabilità e grande viabilità, dai cantieri della terza corsia dell'A-4, alla portualità, dagli investimenti sulle strade Anas, ai cavalcaferrovia, fino a tutta la partita di Cav", ha detto Zaia al termine dell'incontro. "Cav per noi significa un importante concessionario pubblico che gestiamo con Anas. Ora si occupa solo del Passante di Mestre - ha spiegato - ma potrebbe essere un grande interlocutore anche per altre infrastrutture, nell'ottica dell'idea che abbiamo di creare una grande holding autostradale nella nostra regione". Con la Pedemontana "si sta per chiudere il tracciato del più grande cantiere in Italia con 94,5 chilometri di percorrenza, 36 Comuni attraversati, 14 caselli, 2 miliardi 258 milioni di investimento. A fine anno avremo l'innesto sull'autostrada A-27 e per la primavera 2023 anche il completamento fino a Montecchio, nel vicentino, quando l'arteria sarà di fatto tutta percorribile", ha concluso il presidente della regione Veneto. (Rev)